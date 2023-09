Candidato a emprego é morto a tiros no MA; suspeito também disputava vaga

Após tomar conhecimento do assassinato, a SHPP (Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) esteve no local para fazer os primeiros levantamentos do caso, que devem ser incluídos no inquérito policial.

O autor do disparo está foragido e é procurado pela polícia.

Em nota, a empresa Montisol informou que compartilha os espaços físicos com outra empresa, a CMPC Industrial, e o fato ocorrido se deu enquanto a vítima fazia o processo seletivo da CMPC.

A Montisol ainda esclareceu que a Polícia Civil foi acionada rapidamente para atender a ocorrência e reforçou o "compromisso com a segurança e o bem-estar de todos".

Nas redes sociais, a CMPC Industrial comunicou que a vítima e o atirador eram candidatos a uma vaga de trabalho na empresa e ambos participavam do primeiro dia da etapa inicial do processo seletivo. "A empresa lamenta o ocorrido e está colaborando para esclarecer os fatos", informou.