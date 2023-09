Onda de calor no Brasil: Inmet faz alerta de 'grande perigo' para 9 estados

Entre as capitais, Cuiabá deve ser a mais quente, segundo o Inmet.

Sudeste também terá altas temperaturas

O Rio de Janeiro pode chegar aos 40ºC no próximo fim de semana, explica a Climatempo.

Em Minas Gerais, as regiões mais atingidas pelo calor são a do Triângulo Mineiro e o noroeste do estado.

Já em São Paulo, cidades do interior podem alcançar os 40º C, com destaque para as regiões oeste, noroeste e norte do estado. Segundo a Climatempo, cidades do interior paulista podem ter "vários dias" com temperatura na casa dos 40°C.

Na capital paulista, os termômetros podem marcar de 37ºC a 39ºC, segundo o MetSul. O pico de calor é esperado para o próximo fim de semana, de acordo com a Climatempo.