'Quer ver um Chico que não decepciona?', ironiza Embratur sobre Luísa Sonza

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), órgão do governo federal, aproveitou a repercussão do término do namoro da cantora Luísa Sonza com o influenciador digital Chico Moedas para divulgar os pontos turísticos do país em suas redes sociais.

O que aconteceu:

Em uma postagem no X (antigo Twitter) nesta manhã, a empresa ironizou o caso em uma postagem sobre o Rio São Francisco, conhecido popularmente como "Velho Chico".