Golpistas que agiram em show do Imagine Dragons são alvos da polícia em SP

Os suspeitos se passavam por vendedores de comidas e bebidas do lado de fora do evento, trocando os cartões dos clientes por outros semelhantes no momento das compras.

Com os cartões e senhas, eles conseguiam fazer transferências bancárias e compras nos nomes das vítimas enquanto elas curtiam o show.

Mais de R$ 150 mil foram retirados das vítimas durante o golpe, estipulou a Polícia Civil.

A quantidade de pessoas lesadas não foi divulgada, mas os suspeitos cometiam crimes semelhantes em outras partes do país, informou a polícia.

A polícia apreendeu dois veículos, celulares e máquinas de cartão no cumprimento dos mandados.