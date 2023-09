Homem mata ex-esposa de 19 anos e depois tira a própria vida na PB

Eles estavam separados havia aproximadamente um mês e em processo de divórcio, mas, segundo a Polícia Civil da Paraíba, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Com medo do ex-marido, a vítima se mudou para a casa da avó. A jovem cursava Direito na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), no campus de Guarabira.

A instituição lamentou a morte da jovem e afirmou que ela "é mais uma vítima do machismo". "Infelizmente, Rayssa é mais uma mulher que entra para uma estatística cruel (...) Rayssa é mais uma vítima do machismo. O feminicídio é o ápice da violência contra as mulheres", diz trecho de nota divulgada pelo Observatório Bríggida Lourenço.

Betinho Barros, 38, era secretário de Comunicação da prefeitura do município. A gestão municipal chegou a lamentar a morte do servidor e decretar luto oficial por três dias, em uma publicação nas redes sociais. Após críticas, a postagem foi excluída.

Betinho Barros, secretário de Comunicação de Belém, na PB Imagem: Reprodução

Vítima fez boletim contra o ex 9 dias antes de ser morta

Rayssa fez um boletim de ocorrência e solicitou aplicação de medidas protetivas contra o ex-companheiro. O B.O foi obtido pela TV Correio, afiliada à RecordTV.