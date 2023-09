Estudante de Direito é achada morta em rio com peso amarrado nos pés no RJ

Paola tinha marcas de violência pelo corpo e na cabeça, além de um peso amarrado nos pés (provavelmente para tentar afundar o corpo no rio), informou o RJ2 (TV Globo). Paola estava no 9º semestre do curso de Direito.

O corpo da estudante foi achado na tarde de ontem enquanto a família estava na delegacia para tentar registrar o desaparecimento. O corpo foi reconhecido através de videochamada na quinta-feira, ainda na delegacia, e reconhecido oficialmente hoje.

A PM (Polícia Militar) informou ao UOL que militares do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para atender ocorrência de encontro do cadáver, o que foi comprovado no local. A perícia foi acionada e a ocorrência foi repassada à DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

A família de Paola acredita que a jovem tenha sido vítima de feminicídio por um ex-namorado. A estudante já tinha uma medida protetiva e um boletim por agressão contra o rapaz, que não teve a identidade revelada. A agressão teria ocorrido em razão de o homem não aceitar o término da relação, informou o jornal O Globo.

Uma outra irmã de Paola disse que a estudante já havia a procurado para falar que foi agredida pelo homem e a aconselhou a tomar medidas contra o agressor.

A reportagem procurou a Polícia Civil para receber informações do caso, mas não obteve retorno.