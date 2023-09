Pai e filho morrem afogados em açude no sítio da família no RS

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para recuperar os corpos de Adelar Banberg, 55, e Paulo Augusto Banberg, 26, na noite da sexta-feira (22) no sítio da família.

O pai pulou no açude para salvar o filho — o pedalinho no qual Paulo estava virou, segundo informações do relatório preliminar da ocorrência.

As equipes de socorro encontraram o corpo de Adelar ainda na noite da sexta-feira. O de Paulo achado horas depois, na madrugada do sábado. Ambos foram enterrados na tarde de ontem no cemitério do município, que fica no noroeste do estado.

O UOL buscou a Polícia Civil para saber se o caso foi registrado como morte acidental e aguarda resposta sobre o assunto.