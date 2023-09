São Paulo, Rio e Belo Horizonte têm calor recorde no ano

Cuiabá e São Paulo tiveram o inverno mais quente dos últimos 63 anos

As altas temperaturas se destacaram nos meses de inverno deste ano. A atuação de massas de ar frio causou queda nas temperaturas e favoreceu a formação de geada, com intensidade variando de fraca a forte nas regiões serranas do Sul do País.

O aquecimento foi impulsionado pela presença de intensas massas de ar quente e seco, com temperaturas acima de 30ºC em grande parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nestas regiões, foram observados mais de 70 dias de calor intenso durante a estação.

Este cenário pode ser resultado dos primeiros reflexos do fenômeno El Niño em pleno inverno, aliados aos efeitos do aquecimento global.

Como exemplo, estão as cidades de Cuiabá e São Paulo, que tiveram o inverno mais quente dos últimos 63 anos. Desta forma, é possível dizer que recordes e mudanças no padrão climático serão cada vez mais frequentes em diversas partes do País.

Além das altas temperaturas, a estação foi marcada por eventos de onda de calor em grande parte do Brasil, especialmente nos meses de agosto e setembro.