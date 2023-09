Com calor de 36,5ºC, paulistanos buscam chafarizes para se refrescarem

Alívio para mãe e filha, que entraram juntas na água. A gestora financeira Vivianne Arques, 47, trouxe a pequena Sophia para tomar banho nas fontes reinauguradas no início deste ano. Vivianne mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e preferiu vir ao Museu do Ipiranga por duas razões: porque ela frequenta o local desde pequena, e porque afirma que os parques de sua cidade não oferecem essa opção para as crianças.

"Minha filha toma água, passa protetor solar, que é importantíssimo, e se alimenta também porque brincar assim gasta muita energia".

Vivianne Arques, visitante do Museu do Ipiranga

Pai também entra no banho coletivo? Hoje não. O gestor de manutenção Antônio Nogueira Jr, 39, mora próximo do Independência e veio como de costume ao museu e ao parque com a família. "Hoje a gente está aqui para aproveitar a fonte [de água] por causa do calor mesmo. Mas eu não vou entrar na água, não", riu. Ele já estava abastecido com garrafas de água para hidratar o filho Bernardo, que corria de um lado para o outro para se refrescar com os jatos d'água gelada.

O espaço público é elogiado, mas o privatizado rende críticas. O motorista Fábio César Santana, 43, por sua vez, se espremeu na fonte tomada pelas crianças para brincar com o filho Davi. Ele elogia a reforma que trouxe de volta essa novidade ao Museu do Ipiranga, que é cuidado pela prefeitura, mas critica o atual estado do Parque Ibirapuera, administrado há dois anos pela concessionária Urbia.