Ex-vereador que matou ex-esposa de 19 anos já havia a ameaçado de morte

Ele detalhou que em uma das ocasiões, falaram para a irmã para ela "conversar" com o ex-marido e seus familiares, para que não precisasse do envolvimento da polícia, já que ele era uma pessoa pública.

A mãe de Rayssa, Denúbia de Sá, lembrou que a filha sofria agressões constantes e já teria tentando acabar o relacionamento outras vezes. "Eu me lembro que teve um dia que ela estava na minha casa e ele fez uma chamada de vídeo com uma corda amarrada no telhado. Ela sempre terminava cedendo com medo de que ele fizesse alguma coisa. (...) Quando ela começou a estudar, ele começou a dizer que ia ficar de olho nela na faculdade", contou a mãe.

O irmão da Rayssa também questionou o fato do ex-vereador ter sido velado na Câmara Municipal da cidade. "Eu achei um desrespeito com a verdadeira vítima, a minha irmã", lamentou.

Relembre o caso

O casal estava separado havia aproximadamente um mês e em processo de divórcio, mas, segundo a Polícia Civil da Paraíba, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Com medo do ex-marido, a vítima se mudou para a casa da avó. A jovem cursava direito na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), no campus de Guarabira.