Casal teria pagado R$ 300 para mandar matar ex-funcionário em Goiânia

Guimarães decidiu "dar uma surra" no ex-funcionário após demiti-lo. Em depoimento, ele disse que pagou R$ 300 para uma pessoa em situação de rua cumprir o plano. Segundo a polícia, Thage teria feito um Pix como pagamento.

Francisco Jefferson Xavier Silva, 40, foi esfaqueado e morto na madrugada de quarta-feira (20). Ele trabalhou cerca de um mês no restaurante e acabou demitido. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, a vítima teria criado um grupo de WhatsApp onde pedia para que outros funcionários entrassem com ações trabalhistas contra o empresário.

Segundo o delegado Vinicius Teles, além do casal, os dois executores foram presos e teriam contado diversos detalhes das circunstâncias do crime. Por essa razão, a Polícia Civil decidiu pela prisão temporária do casal de empresários.

O casal contratou os executores para, segundo eles, darem uma surra [no ex-funcionário]. Mas o contexto indica que há grande possibilidade de, a rigor, se desejar a morte da vítima ou, no mínimo, terem assumido o risco dessa morte acontecer.

Vinicius Teles, delegado da Polícia Civil de Goiás

Vídeo mostra momento antes da agressão

Francisco Jefferson Xavier Silva foi esfaqueado e morto em um posto de gasolina no Jardim Goiás. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que ele é abordado por dois homens.