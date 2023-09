Casal de empresários é preso por morte de empregado que exigia direitos

Testemunhas afirmaram que Silva tentou buscar socorro em uma farmácia nas proximidades, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o delegado Vinicius Teles, além do casal, os dois executores foram presos e teriam contado diversos detalhes das circunstâncias do crime. Por essa razão, a Polícia Civil decidiu pela prisão temporária do casal de empresários.