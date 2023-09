Prefeitura interdita clínica onde paciente morreu em SP por falta de alvará

A Secretaria Municipal de Saúde informou que tomou as medidas cabíveis após a morte do interno. O órgão detalhou que reportou o incidente às autoridades policiais por meio do registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Embu-Guaçu.

Histórico da clínica

Outros três boletins de ocorrência contra o local foram encontrados, sendo um deles por homicídio, ocorrido em março de 2023. Na ocasião, um homem de 27 anos foi encontrado morto com sinais de violência no pescoço. As informações foram divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Três funcionários do local, de 27 a 41 anos, foram presos em flagrante.

Os outros dois boletins, registrados em 2020, relatam o caso de um homem de 54 anos que havia fugido da clínica em junho de 2020 e que foi encontrado em outubro do mesmo ano.