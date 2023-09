Falsa médica faz acordo de R$ 6,6 mil e processo por uso de CRM é encerrado

O Acordo de Não Persecução Penal é permitido pela Justiça em casos em que o crime não tenha violência ou grave ameaça, e que a pena mínima seja inferior a quatro anos. A decisão da 4ª Vara Criminal de São Paulo é do último dia 15 de setembro.

Falsa médica descoberta por dona do CRM

Marcela foi presa após a verdadeira médica marcar uma consulta depois de receber uma denúncia pela internet de que outra pessoa se passava por ela. Antes, uma paciente descobriu que Marcela estava utilizando dados da outra profissional ao fazer uma pesquisa. A falsa médica foi solta um dia depois, após pagar uma fiança de R$ 50 mil.

Ela se apresentava como esteticista e utilizava o CRM de uma médica com o mesmo nome para solicitar exames e receitar medicações aos pacientes. Em suas redes sociais, em palestras e participações em eventos, ela também apresentava um CRF, identificação do Conselho Regional de Farmácia, que, segundo a entidade, estava regular.

De acordo com a polícia, ela produziu um carimbo com o próprio nome e número de registro da otorrinolaringologista. A dona do CRM acionou a Polícia Civil, que a acompanhou durante a consulta.

Marcela afirmou que usava o CRM da verdadeira profissional, pois estava na metade do curso de Medicina e, por isso, não via problemas em utilizar o registro profissional da médica. À época, porém, ela não apresentou nenhum documento que comprovasse a justificativa, informou o delegado Felipe Nakamura, da 3ª Delegacia Seccional da Zona Oeste.