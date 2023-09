BA: Polícia mata 5 homens em operação; ao menos 50 morreram no mês

Cinco homens foram mortos ontem durante ação policial em Acajutiba, na Bahia (185 km de Salvador). Com isso, ao menos 50 pessoas morreram no estado em confrontos com a polícia só no mês de setembro.

O que aconteceu

Segundo a PM-BA, agentes faziam apreensão de armas e drogas na Estrada do Cumbe, em Acajutiba, e foram avisados que homens fortemente armados estariam escondidos em um abrigo improvisado na região.