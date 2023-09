Dino diz que Bahia é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, disse neste domingo (24) que a situação na Bahia "é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil". Segundo o ministro, o governo federal segue em diálogo com o governo estadual para tentar estabilizar a situação no estado.

"Nós temos conversado com o governador [Jerônimo Rodrigues], com o secretário de segurança [Marcelo Werner], para que haja um aperfeiçoamento, um aprimoramento dessas ações. É um quadro muito desafiador, muito difícil", disse Dino, após participar de homenagem ao padre Júlio Lancellotti, na capital paulista

"O que nós, do governo federal, fizemos neste momento, foi fortalecer a presença da Polícia Federal para apoiar essas ações. Sobretudo, visando a pacificação", continuou o ministro.