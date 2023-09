Até quando vai a onda de calor? Prepare-se, porque deve haver outras

Devem ocorrer precipitações diárias no Sudeste — mas não necessariamente em todas as cidades. A exceção é o norte de Minas Gerais.

Sul

É a região com mais chuvas nos próximos dez dias, devido à chegada do ciclone extratropical. Setembro é o mais chuvoso já observado em um século de dados no Rio Grande do Sul, com acumulados acima de 500 mm em muitas cidades.

A baixa pressão traz chuva hoje em parte do Rio Grande do Sul, antes da formação do ciclone que gerará uma frente fria. Ela avança com chuva por Santa Catarina e Paraná na quarta. O Sul terá novas áreas de instabilidade entre sexta (29) e sábado (30), com o avanço de ar mais frio — o que se repete em outro episódio entre 3 e 4 de outubro, com mais chuvas.