O que é a 'cúpula de calor', responsável pelo 'inferno' que estamos vivendo

O Brasil encara uma onda de calor essa semana, com previsão de 40°C em algumas regiões do país. E o tempo quente em pleno inverno está ligado a um fenômeno que já causou temperaturas recorde também na América do Norte: a cúpula de calor.

Essa cúpula é formada sob uma área de alta pressão — também conhecida como anticiclone — que mantém o ar "preso" dentro dela e parado sobre uma região.

A pressão atmosférica representa o peso do ar sobre nós. Mantendo o ar preso em um mesmo lugar, a área de alta pressão funciona como a tampa de uma panela. Ao tentar subir, o ar quente sob ela acaba comprimido e libera ainda mais calor, já que recebe os raios de sol constantemente sem conseguir pegar umidade de fora da redoma, não formando nuvens.