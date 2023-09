BA: PM mata dois suspeitos e dois oficiais são mortos; óbitos chegam a 54

O veículo virou alvo de policiais militares que faziam monitoramentos contra roubos a ônibus. A PM afirma que passou a acompanhar o veículo com motorista e dois passageiros por "atitude suspeita" por volta das 19h30.

Antes mesmo da abordagem, o motorista do carro bateu na traseira de um ônibus e os dois suspeitos fugiram do veículo, deixando o motorista. O condutor informou aos policiais que era motorista de aplicativo e que foi assaltado pela dupla.

Um dos suspeitos que fugiu morreu após tiroteio com a polícia, segundo informações da Polícia Militar, que disse ter prestado socorro ao levá-lo para o Hospital Ernesto Simões.

O outro também foi perseguido por uma equipe da PM descaracterizada e seguiu em direção a um bar na rua Astrogildo Sepúlveda, onde um policial militar de folga estava armado.

De acordo com a PM, um policial descaracterizado deu voz de prisão ao suspeito no bar. O militar de folga no estabelecimento imaginou se tratar de um assalto, sacou uma arma e os três envolvidos acabaram alvejados após tiroteio.

O suspeito, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, teve a morte constatada no local.