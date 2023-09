Motorista morre após perder o controle e bater Porsche contra árvore no RS

Um motorista morreu após perder o controle e bater o carro contra uma árvore em Santo Ângelo (RS), a 436 km de Porto Alegre.

O que aconteceu:

O veículo, modelo Porsche Macan, pegou fogo após a colisão, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (29), na avenida Venâncio Aires, próximo ao cruzamento com a avenida Salgado Filho, no centro da cidade.