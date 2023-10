Aluno de direito é expulso da UFPR por enviar áudio com conteúdo racista

O aluno, que não teve identidade revelada, enviou áudios com conteúdo racista a um grupo de colegas. Os áudios vieram à tona em março após terem sido divulgados pela deputada estadual Ana Julia Ribeiro (PT).

Nos áudios, o estudante diz que é "branco verdadeiro" de "gene alemão", e que os outros são "misturadinho". "A gente é branco, branco verdadeiro, gene alemão. E aí eu fico vendo vocês aí pardinho, misturadinho, querendo ser monarquista. (...) Eu sou branco, branco legítimo, ariano. Você não é, nenhum de vocês são. Vocês são tudo miscigenados querendo ser branco", disse.

A UFPR considera que o estudante descumpriu o regimento da universidade, e diz que ele foi reincidente. No comunicado sobre o afastamento, a instituição afirma que ele não atendeu ao dever de "manter conduta compatível com a moralidade, de observar as normas legais e regulamentares e de tratar com civilidade as pessoas". Também considera que ele cometeu as infrações de "importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor; ofender a integridade física, moral ou a saúde de outrem; de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou motivo reprovável; e de praticar outras condutas reputadas como incompatíveis com a moral e os bons costumes".

O UOL não localizou a defesa do estudante.