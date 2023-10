Morador agride porteiro que impediu entrada de entregador em Fortaleza

Ele então entra na guarita do porteiro e começa a ameaçá-lo. A ação foi filmada. No vídeo é possível ver que o porteiro segura um facão para fora da guarita enquanto o morador se aproxima fazendo ameaças.

O morador dá socos na cabeça do porteiro, que pergunta: "Vai me matar, é?". O facão é jogado para fora da guarita e a agressão continua. O porteiro grita por socorro e pede que alguém chame a polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que a Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo para atender um caso de lesão corporal. Os envolvidos foram ouvidos, mas decidiram não representar criminalmente um contra o outro, diz a secretaria.

Uma lei municipal proíbe a exigência de entrada de entregadores nas áreas comuns dos condomínios em Fortaleza. A lei, sancionada em julho, recomenda que as encomendas sejam deixadas na portaria, com exceção para pessoas com mobilidade reduzida.