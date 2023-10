Homem é preso suspeito de esquartejar e queimar corpo de pedreiro em SP

No local, os PMs encontraram as chamas contidas pelos bombeiros e o corpo da vítima carbonizado dentro do imóvel. O crime foi registrado na madrugada deste domingo (1º).

O suspeito teria matado a vítima após uma discussão, segundo informações da TV Globo. Imagens registradas por uma câmera de segurança da rua mostram o suspeito fugindo da casa da vítima após o crime.

A Polícia Militar localizou o suspeito na avenida Monteiro Lobato, horas após o crime. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, ele confessou o crime e foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão decretada.

A perícia no local recolheu quatro facas e uma lâmina. O corpo do pedreiro foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). O caso foi registrado como homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver na Delegacia de Polícia de Mongaguá.