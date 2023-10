Linha privatizada tem pane em dia de greve após Tarcísio elogiar concessões

A linha 9 - Esmeralda está com operação parcial na tarde de hoje devido a uma falha no sistema elétrico. A linha, que é operada pela empresa Via Mobilidade, é a que apresentou o maior número de falhas este ano entre as linhas privatizadas. Metroviários da CPTM fazem greve contra privatizações.

O que aconteceu

A circulação da Linha 9 - Esmeralda está paralisada entre as estações Morumbi e Pinheiros. Segundo a concessionária Via Mobilidade, os problemas na linha começaram por volta das 14h.