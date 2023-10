Conselho Tutelar: vídeo mostra cola proibida com candidatos em igreja em SP

Houve o fortalecimento dos setores mais conservadores e ligados às igrejas neopentecostais. Foi um processo difícil de se obter informações, inclusive sobre o currículo dos candidatos e sobre onde votar. Isso favoreceu os candidatos que já tinham estruturas e comunicação organizada com seus eleitores.

Ariel de Castro Alves, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

Expectativa é de retrocesso nos próximos anos. Para especialistas, a escolha de conselheiros vinculados a financiadores específicos deve limitar o trabalho do Conselho Tutelar, pois se espera que os eleitos não queiram se indispor com aqueles que os ajudaram a conquistar as vagas e, em outros casos, não tenham a qualificação necessária para exercer o ofício devidamente.

Eleição renovou 70% na capital paulista

Cidade elegeu 175 conselheiros tutelares que não haviam sido escolhidos para os cargos em 2019. Havia 255 vagas em disputa. Nenhuma das 51 regiões do município manteve todos os cinco nomes eleitos quatro anos atrás. Treze regiões terão um corpo inteiramente novo no Conselho Tutelar a partir de janeiro de 2024.

A estimativa é que 150 das 260 cadeiras fiquem sob controle de conservadores. A conta é informal, já que o resultado oficial ainda não foi divulgado, e é fruto de um levantamento do Instituto de Cooperação Pública e Social baseado em informações obtidas nas redes sociais.

Os votos dos candidatos que venceram no Tremembé