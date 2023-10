Conselho Tutelar de São Paulo tem 70% de renovação e maioria conservadora

Especialistas na área criticam divulgação limitada da eleição. Para eles, a situação favoreceu igrejas, partidos e outros grupos que já estavam organizados para a disputa. Segundo o UOL apurou, pastores faziam desde maio ações coordenadas ligadas ao pleito e, no domingo, religiosos ameaçaram quem tentou filmar o transporte de eleitores, o que é uma prática irregular. Em locais como a Brasilândia, houve atuação de participação de partidos políticos.

O Ministério Público estadual e prefeitura não comentaram a atuação de legendas e igreja no processo eleitoral.

Sem campanhas publicitárias governamentais para tornar o processo conhecido e ampliar a participação popular, os grupos pré-organizados em igrejas, partidos políticos e mandatos parlamentares acabaram predominando pra eleição dos seus candidatos.

Ariel de Castro Alves, advogado, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

Eleitores tiveram problema em acessar o app E-título. Eleitores precisavam apresentar documento virtual para votar. Mas, com falha no sistema, não conseguiram. Procurado, o Tribunal Superior Eleitoral informou estar apurando com sua área técnica o que houve, mas ainda não se manifestou sobre a pane.

Expectativa é de retrocesso nos próximos anos. Para especialistas, a escolha de conselheiros vinculados a apoiadores e financiadores específicos deve limitar o trabalho do Conselho Tutelar, pois se espera que os eleitos não queiram se indispor com aqueles que os ajudaram a conquistar as vagas e, em outros casos, não tenham a qualificação necessária para exercer o ofício devidamente.