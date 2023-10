SP: Linhas de metrô estatais têm mais falhas; em trem, privatizadas lideram

A linha 9-Esmeralda (privada), de trem, registrou 23 falhas desde o começo do ano. É o maior número de ocorrências entre os quatro ramais operados pela iniciativa privada.

O trajeto apresentou problemas ontem, no mesmo dia em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) elogiou as privatizações. A linha 9 liga o Grajaú a Osasco, tem 20 estações e é operada pela empresa Via Mobilidade 8 e 9 desde 2021.

As instalações mais antigas e a maior quantidade de estações justificam números piores do Metrô. As linhas 1, 2 e 3 foram inauguradas entre 1974 e 1991. Juntas, reúnem 63 estações.

Linha 1-Azul de metrô é recordista de problemas em 2023. Desde janeiro, 40 ocorrências foram registradas no trajeto, que conecta os bairros do Tucuruvi e do Jabaquara. Foi o primeiro ramal de metrô a entrar em operação no Brasil, em 1974, e o que conta com maior número de estações. Ao todo, são 23.

As linhas estatais transportam um número maior de passageiros, segundo dados oficiais. No Metrô, por exemplo, as linhas 1, 2, 3 e 15 recebem mais de 2,5 milhões de usuários, enquanto a 4-Amarela e a 5-Lilás não chegam a mais de 1,3 milhão.

Governo monitora todas as ocorrência durante execução de contrato, afirma a Secretaria de Parcerias em Investimentos. Ao UOL, a pasta disse que qualquer "inconformidade" é apurada e, se confirmada, penalidades previstas nos contratos são aplicadas.