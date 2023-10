Greve no Metrô SP nesta sexta-feira (6/10)? O que se sabe sobre paralisação

A motivação para esta convocação é a necessidade de esclarecer a postura da categoria diante do pregão marcado para o dia 10 de outubro, que diz respeito à terceirização dos serviços de atendimento do Metrô. O UOL está em busca de informações detalhadas sobre os termos do pregão junto às autoridades do Metrô.

A dúvida quanto à realização de uma nova greve surgiu durante a assembleia que decidiu pelo encerramento da paralisação anterior.

Naquela ocasião, 39% dos votantes, totalizando 1.161 funcionários, optaram por não realizar uma nova assembleia ou greve na semana seguinte. Entretanto, o sindicato alega que nenhuma das três opções apresentadas para votação obteve aprovação da maioria dos participantes.

Durante a assembleia extraordinária, também será debatido o uso de coletes de protesto contra a privatização do metrô, que foi o tema central da greve deflagrada pelos metroviários no dia anterior, além da adesão dos funcionários da CPTM e servidores da Sabesp.

Até o momento, apenas o Sindicato dos Metroviários confirmou a convocação da assembleia extraordinária. As entidades representativas dos funcionários da CPTM não indicaram qualquer previsão de novas deliberações sobre o assunto.

Impactos da paralisação

A greve ocorrida na terça-feira teve impactos significativos, resultando no fechamento das estações das quatro linhas operadas pelo Metrô de São Paulo, bem como na maioria das linhas da CPTM.