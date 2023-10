Homem derruba a própria moto três vezes e impede assalto em SP; veja

As imagens flagraram dois homens em uma moto, quando o garupa desce e obriga a vítima a também descer do veículo enquanto rouba o celular e o capacete.

Na sequência, o criminoso sobe na moto e é surpreendido pelo dono derrubando o próprio veículo, fazendo o bandido se desequilibrar. O episódio ocorre outras duas vezes e o comparsa tenta ameaçar a vítima com um capacete, mas sem resultado.

Na terceira tentativa, a dupla desiste e foge na moto que eles usaram no crime.

Apesar de serem "atrapalhados", os criminosos ainda conseguiram levar um capacete e o celular da vítima.

Depois do crime, as investigações foram iniciadas na delegacia de dispositivos eletrônicos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e foi possível identificar um dos suspeitos.

Ele foi encontrado por policiais em uma comunidade no bairro do Jabaquara e reconhecido pela vítima através de fotografia.