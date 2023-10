Sobrevivente de ataque a tiros no Rio está lúcido e respira sem aparelhos

O médico de 33 anos chegou ao hospital particular no início da noite de hoje.

O paciente "encontra-se lúcido, orientado e respira sem o auxílio de aparelhos", informou o boletim médico, divulgado às 19h desta quinta-feira (5).

Daniel Sonnewend Proença foi atingido por ao menos três tiros no ataque. Ele se especializou em cirurgia do tornozelo e do pé depois de se formar na FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília), no interior de São Paulo, em 2016.

Entenda o caso:

Marcos de Andrade Corsato, 62, Daniel Sonnewend Proença, 33, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram alvos do ataque a tiros, ocorrido à 0h59 desta quinta-feira (5), na Avenida Lúcio Costa.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os criminosos descem de um carro branco, se aproximam das vítimas e atiram. Eles não roubam nenhum pertence e nenhum outro cliente do quiosque é ameaçado.