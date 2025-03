Líder do PT diz que sigla só aceita Eduardo Bolsonaro em comissão da Câmara sem passaporte

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), já havia anunciado ao Estadão que Eduardo Bolsonaro assumiria a presidência da CREDN, comissão responsável por analisar projetos sobre relações diplomáticas e política externa.

No entanto, o PT iniciou uma ofensiva para barrar a nomeação. Lindbergh chegou a pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreensão do passaporte de Eduardo e uma investigação sobre possíveis crimes cometidos pelo deputado. A medida vem após Eduardo articular com integrantes do governo dos Estados Unidos um projeto para impedir a entrada do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no país.