O que se sabe sobre assassinato de médicos no Rio

Philip Motta Pereira, vulgo Lesk, e Ryan Nunes de Almeida estariam entre os suspeitos e foram encontrados mortos ontem dentro de um carro. Outros dois corpos foram localizados pela polícia, mas ainda não identificados. A investigação apura se a morte ocorreu a mando do Comando Vermelho.

Quem são os médicos

Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Formado em medicina pela Universidade do Oeste Paulista, ele era especializado em traumatologia, em cirurgia do pé e tornozelo. Ele foi socorrido a um hospital, mas não resistiu.

Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele morreu no local do crime e faria aniversário na próxima semana.

Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos, era formado em medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia e especializado em cirurgia do pé e tornozelo. Ele teria sido confundido com um miliciano.

Daniel Sonnewend Proença, 33, é especializado em cirurgia do tornozelo e do pé. Ele está internado em um hospital particular após ser atingido por ao menos três tiros. É o único sobrevivente.