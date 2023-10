Polícia suspeita que assassinos foram a quiosque errado atrás de miliciano

A publicação apontou que Jequié teve 88,8 assassinatos para cada 100 mil habitantes em 2022. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que organiza as informações do Anuário, 6 dos 10 municípios mais violentos do Brasil no ano passado estão na Bahia.

O médico morava na cidade desde o início do ano e visitava o Rio pela primeira vez. Ele dava plantão às quartas-feiras no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, e também em três locais em Ipiaú, a 50 km dali — duas clínicas particulares, umas delas da família, e no Hospital Geral De Ipiaú.