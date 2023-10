12 m de água e sem Oktoberfest: SC alerta para enxurradas, vento e granizo

Santa Catarina deve registrar enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos neste final de semana. O comunicado da Defesa Civil estadual, divulgado ontem, colocou toda a região em alerta.

No Vale do Itajaí, o rio Itajaí-Açu pode chegar a 11 metros no município de Rio do Sul e a 12 metros em Blumenau. A Oktoberfest, tradicional festa local, que aconteceria entre hoje e a próxima quarta (11), foi suspensa por conta dos riscos. A previsão é de que as atividades sejam retomadas ainda na próxima semana, e sigam até o dia 29 de outubro.

As instabilidades devem ganhar força já na tarde de hoje. "Os temporais vêm acompanhados com intensas rajadas de vento e eventual queda de granizo, que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica", alertou a Defesa Civil.