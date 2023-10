Entenda conflito de versões sobre suposto ataque a filho de Moraes em Roma

Em relatório preliminar sobre as imagens que mostram os supostos os atos de hostilidade contra o ministro do STF (Superior Tribunal de Justiça) Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, na Itália, a Polícia Federal afirmou que as gravações parecem confirmar um tapa com as costas da mão no filho do magistrado.

Os supostos ataques sofridos por Moraes aconteceram em julho deste ano. Desde então, o ministro e os acusados sustentam versões diferentes sobre o ocorrido.

Entenda o conflito de versões: