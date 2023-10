Polícia da moralidade: quem são os acusados de espancar iraniana sem véu

O que é a polícia da moralidade?

As Gasht-e Ershad (patrulhas de orientação, outra denominação da polícia da moralidade) foram criadas sob o regime do presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) para "espalhar a cultura da decência e do hijab", o véu muçulmano feminino

Essa polícia começou a atuar em 2006 no Irã. Suas unidades são formadas por homens com uniforme verde e mulheres com xador preto, uma vestimenta que cobre todo o corpo, exceto o rosto

O uso do véu se tornou obrigatório no Irã em 1983, quatro anos depois da Revolução Islâmica de 1979. A lei local estabelece que tanto as mulheres iranianas quanto as estrangeiras, independentemente de sua religião, devem usar véu cobrindo o cabelo e usar roupas largas em público

Ao longo dos anos, o papel da polícia da moralidade tem sido criticado e gerado protestos dentro e fora do Irã. Durante o mandato do presidente moderado Hassan Rohani, no poder de 2013 a 2021, era comum ver mulheres de jeans justos e véus coloridos. Mas Raisi, seu sucessor, pediu a "todas as instituições estatais" que fortalecessem a aplicação da lei do véu

Protestos em 2022

Morte de Mahsa Amini. A morte da jovem curda de 22 anos deu início a uma onde de protestos no ano passado. Mahsa Amini foi detida em 16 de setembro pela polícia da moralidade. Acusada de vestir roupas "inapropriadas", ela foi levada ao departamento de polícia encarregado de fiscalizar o rígido código de vestimenta para mulheres na República Islâmica e não teve a oportunidade de sair viva da detenção