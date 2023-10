Vídeo mostra helicóptero da polícia atingido em ação contra o tráfico no RJ

Dois helicópteros da polícia do Rio de Janeiro foram atingidos por tiros durante uma operação contra traficantes na zona norte do Rio, na manhã de hoje. Um vídeo mostra o momento em que uma das aeronaves faz um pouso forçado após os disparos de criminosos no Complexo da Penha.

O que aconteceu

As imagens mostram a fumaça saindo da aeronave. Uma policial se feriu ao ser atingida por estilhaços em um dos helicópteros — ela não precisou ser hospitalizada.