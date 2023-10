Rio: Polícia faz operação contra facções; criminosos atiram em helicópteros

Os dois veículos atingidos eram blindados e faziam parte da Operação Maré, deflagrada na manhã de hoje. Um deles foi da Polícia Civil; o outro, da PM.

As forças de segurança minimizaram os danos causados pelos tiros em conversa com jornalistas na manhã de hoje.

Nossas aeronaves estão preparadas, nossa tripulação é extremamente técnica. Seguindo o protocolo da aviação, elas são obrigadas a pousar para avaliar o dano causado. As aeronaves são preparadas e estão sendo avaliadas, se vão voltar a voar.

Secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, José Renato Torres, em conversa com a imprensa

O helicóptero da civil foi atingido no tanque de combustíveis e o da PM ficou com o projétil preso no para-brisa, segundo informações da TV Globo confirmadas pelo UOL.

Operação

A operação conjunta das polícias conta com mil agentes para cumprir mandados de prisão contra 100 pessoas no Complexo da Maré, segundo a Polícia Civil.