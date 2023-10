Mulher é presa após rasgar testículo de ex-marido com as mãos no RJ

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na madrugada de hoje por lesão corporal após rasgar o testículo do ex-marido com as mãos em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Segundo a PM, a mulher invadiu a casa e surpreendeu o seu ex-marido, um idoso de 65 anos. Em seguida, começou a agredi-lo.