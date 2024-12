Marinha fará buscas em rio com ácido sulfúrico após queda de ponte

Mergulhadores da Marinha farão buscas no Rio Tocantins, onde um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou no domingo (22). O rio está contaminado com ácido sulfúrico e outros produtos químicos após a queda de veículos durante o incidente.

O que aconteceu

A informação foi divulgada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta segunda-feira (23). Segundo ele, o comandante da Marinha, Almirante Olsen, atendeu a uma solicitação da pasta.

Os mergulhadores chegarão ao local na terça-feira (24). "Seguiremos vigilantes e acompanhando todas as ações necessárias", escreveu o ministro no X.