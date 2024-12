Sensação nas redes, loja Busca Busca é lacrada na zona sul de São Paulo

Vídeos postados nas redes sociais mostram que loja foi fechada enquanto havia clientes. Enquanto isso, no lado de fora, havia dezenas de pessoas aguardando para entrar no estabelecimento, ainda mais sendo véspera de Natal.

@vivimalagutiprof Agora dia 23 de dezembro interditam Busca Busca em Santo Amaro as 10 da manha ? som original - Vivimalagutiprof

Busca Busca diz que loja de Santo Amaro estará fechada temporariamente para ajustes. De acordo com comunicado publicado em rede social, loja diz que fará melhorias "no controle de acesso dos clientes, em colaboração com a prefeitura, devido ao grande fluxo de pessoas em nosso espaço". Empresa lamenta o ocorrido e diz que está empenhada em "proporcionar uma experiência de compra única e de qualidade". Mesmo assim, não cita quando loja será reaberta.

O que é a Busca Busca

Loja é um fenômeno nas redes sociais e conta com milhões de seguidores. Lá, são comercializados eletrônicos, utilidades domésticas e brinquedos, a maioria importados da China.