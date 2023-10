PI: Três amigos morrem após beberem em bar; polícia apura envenenamento

A Polícia Civil do Piauí instaurou inquérito para investigar as causas das mortes de três homens em um bar no Povoado Buriti Comprido, na zona rural de Inhuma, no último final de semana.

O que aconteceu:

Os três amigos foram identificados como Manoel Sousa da Silva, 34, Valdion de Lima Santos, 35, e Francisco José da Silva Soares, 32. Os dois primeiros morreram no sábado (14). O terceiro chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, mas não resistiu e morreu na manhã de domingo (15).