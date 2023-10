MP vê omissão de delegado em caso de escrivã morta em MG

Investigador não responderá por injúria

O MPMG também seguiu a Polícia Civil e decidiu não dar continuidade ao processo contra o investigador Celso Trindade de Andrade, colega da vítima na Delegacia de Carandaí e que foi flagrado em vídeo xingando a escrivã de "piranha".

De acordo com o MP, as ofensas "sofreram o efeito da decadência por não terem sido adotadas, dentro do prazo, as providências exigidas por lei".

No inquérito, a polícia apontou que o investigador teria cometido o crime de injúria, quando há ofensa à dignidade e ao decoro ou honra de uma pessoa. Porém, a corporação já havia informado que Celso não optaria pelo indiciamento delee não haveria continuidade do processo penal porque o prazo para entrar com o processo para crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) é de seis meses. Depois do prazo, não existe previsão legal para condenar alguém por esses crimes. As situações registradas entre Celso e Rafaela ocorreram entre o final de 2022 e o início deste ano.

Celso e Itamar são apontados pela família de Rafaela como os principais responsáveis pelos episódios de assédio denunciados pela escrivã semanas antes de sua morte.

Relembre o caso:

Dias antes de sua morte, Rafaela protocolou uma série de denúncias de assédio moral, sexual, pressão psicológica e sobrecarga no ambiente de trabalho ao Sindep-MG (Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais).