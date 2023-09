Delegado suspeito de assediar escrivã achada morta é indiciado pela polícia

A escrivã enviou áudios à amiga na época informando que relatou os episódios de assédio a Itamar. "Ele não queria que eu tomasse providência, porque ia sobrar pra ele também", lamentou à amiga. Dos colegas na delegacia, todos homens, disse ter ouvido um conselho: que deixasse tudo "entrar por um ouvido e sair pelo outro".

O inquérito — enviado ontem ao MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) — também apontou que o investigador Celso Trindade de Andrade, colega de Rafaela na Delegacia de Carandaí e que foi flagrado em vídeo xingando a escrivã de "piranha", praticou o crime de injúria, quando há ofensa à dignidade e ao decoro ou honra de uma pessoa.

Apesar do reconhecimento, o investigador não será indiciado pelo crime e não haverá continuidade do processo penal porque o prazo para entrar com o processo para crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) é de seis meses. Depois do prazo, não existe previsão legal para condenar alguém por esses crimes. As situações registradas entre Celso e Rafaela ocorreram entre o final de 2022 e o início deste ano.

Celso e Itamar são apontados pela família de Rafaela como os principais responsáveis pelos episódios de assédio denunciados pela escrivã semanas antes de sua morte.

Agora, o caso será analisado pela promotoria de Carandaí em até 15 dias. O órgão irá decidir se fará a denúncia do caso à justiça. Em caso de denúncia do MP, a Justiça analisará e decidirá se tornará réu algum dos envolvidos no inquérito pelos crimes para que possa haver julgamento.

O UOL tenta contato com a defesa de Celso. A nota será atualizada tão logo haja manifestação. Já a defesa de Itamar não foi encontrada. O espaço segue aberto para manifestação.