Investigado por racismo contra frentistas ofende garçonete: 'Biscateira'

Histórico agressivo

De acordo com a defesa dos funcionários do posto, o empresário teria um histórico com passagem pela polícia e também pelo sistema prisional do Paraná. A equipe do advogado Igor Ogar tem feito um levantamento de todo o passado do suspeito.

"Nós estamos levantando todo o histórico dele que já parece ser conturbado. Hoje, conseguimos constatar que ele tem passagens pela polícia e já cumpriu pena no sistema prisional do Paraná. Algo relacionado a descumprimento de medida protetiva. Quanto ao outro flagrante, nós já anexamos no processo criminal e civil que entramos contra ele. O que percebemos é que ele é uma pessoa extremamente covarde nas suas atitudes", explicou Ogar.

O UOL questionou a Polícia Civil sobre o novo vídeo e os próximos passos da investigação. Em nota, a PCPR informou apenas que segue investigando o caso e realizando diligências a fim de concluir o inquérito policial.

"No momento, entrevistas não serão concedidas para não atrapalhar o andamento das investigações", disse o órgão.