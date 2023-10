Ele é pastor e também da Umbanda: 'No meu corpo habitam Jesus e Exu'

"Faço casamentos homoafetivos desde os anos 2000, quando se falava LGBT. Me chamavam de pastor viado. Fiquei um bom tempo sendo chamado assim. Depois, começaram a me chamar de pastor macumbeiro".

"Mas, eu quero deixar claro que, apesar disso, eu sou uma pessoa branca. Eu sou uma pessoa com mais de um doutorado. Sou uma pessoa com dois concursos públicos de instituições de certo renome, com publicação de livros. Então, o preconceito acontece, mas muito diferente do que acontece com outras pessoas, porque eu estou num lugar diferente. Então, eu percebo que o desdobramento disso é outro. O preconceito, de alguma maneira, se dissipa. Se dissipa no exotismo, às vezes na curiosidade, ou às vezes dizendo assim: 'não, é maluquice de um intelectual', coisas do gênero, entende? Eu aprendi a jogar com isso e a me impor no meio disso, entende?".

Na Igreja Ecumênica, Viviane explica que é preciso entender que cada religião tem o seu dia de fala. "Quando falamos sobre Jesus, todos têm o discernimento de que estamos falando sobre a doutrina cristã. Quando falamos sobre os Orixás, estamos falando da cultura africana. Quando falamos sobre a umbanda, entendemos que estamos trazendo sabedoria de espíritos que representam nossos antepassados e ancestrais brasileiros. Com este entendimento, lidamos de forma natural absorvendo essas sabedorias milenares", explica.

Pastor Israel Belo de Azevedo Imagem: Arquivo pessoal

Já para o pastor evangélico Israel Belo de Azevedo, há 24 anos na Igreja Batista Itacuruçá na Tijuca, zona norte do Rio, tanto no ecumenismo como no sincretismo, é preciso que haja uma clara distinção entre o credo e os valores teológicos de cada uma das religiões —assim como um Batista dialoga com outra religião cristã, como luterana, católica ou presbiteriana, pois há muitos pontos em comum entre elas.