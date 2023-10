Turista chilena é presa no Corcovado após chamar funcionário de 'macaco'

Uma turista chilena foi presa em flagrante no Corcovado, no Rio de Janeiro, após chamar um funcionário de "macaco".

O que aconteceu:

A mulher, identificada como Camila Andrea Faundez Torres, de 30 anos, chamou um funcionário da empresa Trem do Corcovado de "macaco" na estação de desembarque do ponto turístico. Ela foi presa em flagrante por agentes do programa Segurança Presente.