Cabeleireira é achada morta e amordaçada com sinais de facadas em São Paulo

Uma cabeleireira de 39 anos foi encontrada morta na cozinha da própria casa na manhã de hoje na Avenida das Colmeias, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu:

O corpo de Mara Brandão dos Santos foi encontrado às 10h45 na cozinha da casa, que fica nos fundos do salão de beleza dela. Gotas de sangue foram encontradas na parte da frente do imóvel, que estava com o portão apenas encostado.