Incêndio em plantação de cana de usina mata 4 trabalhadores em Goiás

O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que quatro pessoas morreram no acidente e três foram encaminhadas com ferimentos ao hospital. Uma das vítimas, com graves queimaduras, foi levada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol) e permanece internada. Outro trabalhador está no hospital de São Simão e um terceiro recebeu alta ainda ontem.

As empresas prestadoras de serviço da usina disseram não saber a origem do fogo.

Além da plantação de cana, maquinários utilizados nos trabalhos, como tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras, foram consumidos pelas chamas.

Os bombeiros foram acionados após vídeos circularem pelas redes sociais. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e peritos da técnica científica também estiveram no local para auxiliar na investigação e recolhimento dos corpos das vítimas.