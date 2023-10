Vai ter greve no Metrô SP amanhã (25/10)? Entenda nova assembleia

De acordo com o Governo de São Paulo, as punições foram baseadas em provas que indicaram "conduta irregular dos nove profissionais" na paralisação de 12 de outubro. A direção do Metrô avaliou que o movimento descumpriu a lei, uma vez que foi implementado "sem aviso prévio e sem qualquer autorização".

As punições não têm relação, segundo o Metrô, com a greve que paralisou o serviço de diversas linhas no último dia 3.

O Sindicato dos Metroviários classificou a decisão como "intempestiva" e "arbitrária" e afirmou que a medida é uma tentativa de "enfraquecer a categoria".

"O governador pune, demite e persegue trabalhadores que estão batalhando em defesa dos serviços públicos." afirmou Camila Lisboa, presidente do Sindicato, pelas redes sociais. "Amanhã, teremos uma Assembleia para organizar a luta e a resistência contra esses absurdos", completou.

Na convocação da assembleia desta quarta-feira divulgada pela entidade não há menções diretas à discussões sobre possíveis novas paralisações.